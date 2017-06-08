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«Ростелеком» объявил «Легкую цену» на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ»

13:56 | 08.06.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Новые абоненты «Ростелекома», проживающие в Пензенской области, могут подключить две услуги — «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» — практически по цене одной в рамках акции «Легкая цена», которая будет действовать до конца сентября.

«Ростелеком» объявил «Легкую цену» на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ»

Фото: ПАО «Ростелеком»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», по ее условиям можно пользоваться «Домашним интернетом» со скоростью до 100 Мбит/с и пакетом «Стартовый» услуги «Интерактивное ТВ», который включает в себя до 120 популярных телеканалов для просмотра всей семьей.

«Новые абоненты смогут бесплатно освоить интерактивные возможности телевидения от «Ростелекома». Так, услуга «Управление просмотром» позволяет ставить эфир на паузу, пользоваться перемоткой, смотреть передачи из архива, а с бесплатным сервисом «Мультискрин» можно смотреть телевизионный и видеоконтент не только дома и на телевизоре, но и на компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах в любом месте, где есть интернет», — пояснили в компании.

В филиале отметили, что данная акция отвечает потребностям клиентов — «Домашним интернетом» пользуются 11,7 млн., а «Интерактивным ТВ» более 4,4 млн. семей по всей России, при этом по итогам I квартала текущего года свыше половины новых пользователей сети в стране и более 70% — телевидения сделали выбор в пользу «Ростелекома».

Абоненты могут настроить «Домашний интернет» под свои потребности, подключив дополнительные опции, в числе которых «Ночное ускорение», «Фиксированный IP» и «Антивирус».

В свою очередь «Интерактивное ТВ» позволяет настроить телепросмотр индивидуально. В целом транслируется более 200 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе до 80 в HD-формате. Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру более 3 тыс. фильмов и сериалов разных жанров и лет, в том числе в форматах HD и 3D. «Родительский контроль» обеспечивает ограничение просмотра для ребенка в зависимости от его возраста.

Проверить техническую возможность подключения услуг и оставить заявку на участие в акции «Легкая цена» можно на сайте «Ростелекома».
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