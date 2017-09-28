«Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» стало частью сервиса в пензенских гостиницах «Кагау» Связь и ИТ

Пенза, 28 сентября 2017. PenzaNews. Компания «Ростелеком» предоставила услугу «Интерактивное ТВ» двум гостиницам группы компаний «КаГау» в Пензе.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

«Таким образом, услуга оператора стала частью клиентского сервиса предприятия гостиничного бизнеса и позволила разнообразить досуг и отдых постояльцев. Для организации трансляции «Интерактивного ТВ» на объектах выполнен комплекс работ, включающий строительство оптики, монтаж коммутаторов интернет-доступа и настройку ТВ-приставок», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

В компании уточнили, что работы завершены в гостинице на улице Гагарина, общий номерной фонд которой составляет 46 номеров.

«Подходит к финальной стадии подключение услуги и в комплексе на проспекте Строителей, рассчитанном на 36 номеров. Всего для нужд клиента организовано более 65 точек «Интерактивного ТВ». Доступ к услуге осуществляется в рамках пакета «Стандарт», который включает популярные эфирные и тематические каналы, в том числе ориентированные на новости, спорт и кинопоказы», — пояснили в пресс-службе.

В «Ростелекоме» отметили, что местным отельерам для подключения предлагаются на выбор три основных и пять дополнительных ТВ-пакетов, а также посуточная или ежемесячная тарификация услуги.

«Пакеты телеканалов сформированы таким образом, что будут интересны и представителям бизнеса, и туристам. «Ростелеком» является крупным игроком на корпоративном рынке цифрового ТВ — значительную долю потребителей услуги составляют предприятия сервисной сферы: гостиницы, кафе и рестораны, а также прочие организации среднего и малого бизнеса», — добавили в компании.

По словам директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Александра Померанцева, хороший и качественный ТВ-контент повышает клиентский сервис и создает уютную и комфортную обстановку в гостинице.

«Основанное на новейших технологиях интерактивное телевидение предоставит отелю исключительные современные возможности: удобное и понятное меню с возможностью паузы, перемотки, просмотра передач из архива и телепрограммы», — сказал он.