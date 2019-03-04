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Пензенские журналисты подали 13 работ на конкурс «Вместе в цифровое будущее»

13:14 | 04.03.2019 | Связь и ИТ

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Пенза, 4 марта 2019. PenzaNews. Пензенские журналисты и блогеры подали 13 работ на VIII конкурс «Вместе в цифровое будущее», организованный «Ростелекомом» при поддержке Ericsson.

Пензенские журналисты подали 13 работ на конкурс «Вместе в цифровое будущее». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в макрорегионе «Волга» заявки направили более 100 авторов.

Подавляющее большинство — 56 — участвуют в номинации для интернет-СМИ и новостных агентств, 17 — для печатной прессы, семь — для радио и телевидения, 13 — для социальных медиа и блогеров.

Кроме того, семь работ представлено в специальной номинации от «Ростелекома» «Биометрия — путь к цифровой идентичности» и столько же в категории партнера «5G — платформа новых возможностей».

Как сообщает пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», 100-й стала работа корреспондента сетевого издания «Пенза-Онлайн» Владислава Белякова, посвященная использованию биометрии в платежных системах.

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В числе прочих на конкурс заявлена статья корреспондента ИА «PenzaNews» Маргариты Кривцовой, в которой рассказывается об участии пензенского одиннадцатиклассника Павла Блинникова в смене «Информационная безопасность», впервые прошедшей в сочинском образовательном центре «Сириус».

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» стартовал 16 января и продлится по 31 марта 2019 года.

На него принимаются материалы, опубликованные в СМИ и блогосфере с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019-го включительно.

Конкурс будет проводиться в два этапа — на региональном и федеральном уровнях.

Победители осенью 2019 года отправятся в Стокгольм в штаб-квартиру партнера конкурса — компании Ericsson.

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