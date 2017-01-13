В Пензенской области будут следить за ростом цен в аптеках в период сезонных заболеваний Медицина

Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин поручил руководителям органов местного самоуправления создать рабочие группы для мониторинга динамики цен на противовирусные препараты во время сезонных заболеваний.

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«В период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом нельзя наживаться на жизни и здоровье граждан и взвинчивать цены на жизненно важные лекарства и антивирусные препараты», — сказал он в ходе заседания межведомственной комиссии при правительстве Пензенской области по реализации мер, направленных на улучшение демографической ситуации и снижение смертности населения.

Также участники комиссии обсудили готовность больниц к наплыву пациентов в период пика заболеваемости.

Валерий Савин поручил проверить состояние больничных палат и оборудования в больницах, принять действенные меры по борьбе с гриппом и ОРВИ, пик заболеваемости которыми ожидается в конце января и начале февраля. Администрациям муниципальных образований рекомендовано тщательно отслеживать ситуацию с заболеваемостью в детских учреждениях и обратить особое внимание на перепрофилирование коек для больных гриппом, если в этом возникнет необходимость. Также им поручено сделать акцент на работе выездных поликлинических бригад для обслуживания больных на дому и своевременной диагностике пневмонии, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.