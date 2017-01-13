16:36:03 Пятница, 13 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензенской области будут следить за ростом цен в аптеках в период сезонных заболеваний

10:57 | 13.01.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин поручил руководителям органов местного самоуправления создать рабочие группы для мониторинга динамики цен на противовирусные препараты во время сезонных заболеваний.

В Пензенской области будут следить за ростом цен в аптеках в период сезонных заболеваний

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом нельзя наживаться на жизни и здоровье граждан и взвинчивать цены на жизненно важные лекарства и антивирусные препараты», — сказал он в ходе заседания межведомственной комиссии при правительстве Пензенской области по реализации мер, направленных на улучшение демографической ситуации и снижение смертности населения.

Также участники комиссии обсудили готовность больниц к наплыву пациентов в период пика заболеваемости.

Валерий Савин поручил проверить состояние больничных палат и оборудования в больницах, принять действенные меры по борьбе с гриппом и ОРВИ, пик заболеваемости которыми ожидается в конце января и начале февраля. Администрациям муниципальных образований рекомендовано тщательно отслеживать ситуацию с заболеваемостью в детских учреждениях и обратить особое внимание на перепрофилирование коек для больных гриппом, если в этом возникнет необходимость. Также им поручено сделать акцент на работе выездных поликлинических бригад для обслуживания больных на дому и своевременной диагностике пневмонии, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
В Пензе предложено разъяснять трудящимся правила расчета больничного и выдавать витамины В Пензе свидетеля по делу о нападении на подростка уличили в даче ложных показаний
В Пензе учредителей УК попросят заняться эффективностью их работы Под Пензой вступил в силу приговор по делу о хранении 30 кг марихуаны
Замглавы Минздрава призвала простуженных пензенцев не заниматься самолечением Пензенская область заняла 18 место в дельфийском рейтинге регионов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама