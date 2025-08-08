16:57:29 Пятница, 8 августа
Около 2,6 млрд. рублей казначейских инфраструктурных кредитов направят на реализацию четырех проектов в сфере ЖКХ в Пензенской области

10:00 | 08.08.2025 | ЖКХ

Москва, 8 августа 2025. PenzaNews. Президиум правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина одобрил заявку Пензенской области на предоставление казначейских инфраструктурных кредитов (КИК) на сумму 2,58 млрд. рублей для реализации четырех проектов, предусматривающих модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Около 2,6 млрд. рублей казначейских инфраструктурных кредитов направят на реализацию четырех проектов в сфере ЖКХ в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Пензенской области одобрена заявка с объемом КИК 2,58 млрд. рублей на реализацию четырех проектов. Они включают в себя проектирование, строительство и технологическое присоединение объектов коммунальной инфраструктуры в Кузнецке по улице Окружной и микрорайон Райки в Пензе, а также проектирование и строительство магистрального водопровода в районе улицы Измайлова, улицы Ново-Казанской в Пензе протяженностью 440 метров», — говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства РФ вечером в минувший четверг, 7 августа.

В нем уточняется, что всего на прошедшем заседании президиума правительственной комиссии были одобрены заявки девяти регионов на модернизацию ЖКХ за счет казначейских инфраструктурных кредитов на сумму 39,6 млрд. рублей, предполагается работа с 34 объектами коммунальной инфраструктуры в составе 16 проектов.

«Ранее президиумом правкомиссии были одобрены заявки 11 регионов на общую сумму КИК 66,6 млрд. рублей. Большинство средств будет направлено на модернизацию системы жилищно-коммунального хозяйства», — отмечается в тексте.


