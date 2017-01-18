В Пензенской области увеличено число квот на лечение онкобольных Медицина

Пенза, 18 января 2017. PenzaNews. Число квот на лечение онкобольных увеличено в Пензенской области в 2017 году по сравнению с предыдущим. Об этом сообщил главврач областного онкологического диспансера Виталий Серебряков.

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«В 2016 году высокотехнологичную медицинскую помощь мы оказали 1 тыс. 589 пациентам. В 2017 году число квот по высоким технологиям нам увеличено до 1 тыс. 862», — уточнил он.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, диспансер является крупнейшим в регионе центром по оказанию специализированной высококвалифицированной медпомощи больным онкологического профиля.

Существенную помощь в лечении больных, как ожидается, окажет высокоэнергетический линейный ускоритель, запущенный в эксплуатацию в марте 2016 года.