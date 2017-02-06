Ограничительные мероприятия в пензенских больницах будут действовать еще неделю Медицина

Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Особый режим работы, введенный в учреждениях здравоохранения Пензенской области в связи с подъемом заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), будет действовать еще неделю. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

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«По сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла только на 1,8%, а в целом заболеваемость ниже уровня эпидпорога на 78%. Мероприятия карантинного плана мы продолжаем выполнять. На ближайшую неделю ограничительные мероприятия еще остаются в действии», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 6 февраля.

Министр добавил, что на случай превышения эпидпорога в больницах есть необходимый объем лекарств.

«В этом плане мы готовы. Запасы медикаментов в полном объеме имеются», — отметил Владимир Стрючков.