В структуре исполнительных органов Пензенской области появилось министерство по тарифному регулированию и госзакупкам

15:18 | 07.08.2025 | Политика

Пенза, 7 августа 2025. PenzaNews. Новое министерство — по тарифному регулированию и государственным закупкам — появилось в структуре исполнительных органов Пензенской области. Это следует из указа, который губернатор Олег Мельниченко подписал 6 августа.

В структуре исполнительных органов Пензенской области появилось министерство по тарифному регулированию и госзакупкам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Согласно документу, в структуру исполнительных органов Пензенской области теперь входят губернатор, правительство, представительство правительства региона при правительстве РФ и 18 министерств: государственного имущества; градостроительства и архитектуры; ЖКХ и гражданской защиты населения; здравоохранения; культуры и туризма; лесного, охотничьего хозяйства и природопользования; образования; по делам архивов; по охране памятников истории и культуры; по тарифному регулированию и государственным закупкам; региональной безопасности; сельского хозяйства; строительства, транспорта и дорожного хозяйства; труда, соцзащиты и демографии; физкультуры и спорта; финансов; цифрового развития и связи; экономического развития и промышленности.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что контроль за исполнением указа возложен на вице-губернатора Пензенской области.


