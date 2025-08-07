Вступил в силу приговор еще двоим участникам преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в Пензе в 2009-2015 годах Криминал

Пенза, 7 августа 2025. PenzaNews. Приговор еще двоим участникам занимавшейся незаконной банковской деятельностью в Пензе в 2009-2015 годах преступной группы, один из которых получил 11 лет колонии строгого режима, другой — 3 года условно, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензенского областного суда.

«В 2009 году в Пензе была создана преступная группа, осуществляющая теневые банковские операции с целью сокрытия от государственного контроля проводимых сделок, оптимизации сроков проведения расчетов по сделкам, уклонения от уплаты налогов и иных обязательных платежей, получения наличных денежных средств, не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта, а также транзит – перевод безналичных денежных средств клиентов на банковские счета. С этой целью злоумышленники зарегистрировали более 80 так называемых «технических» фирм, на счета которых клиенты перечисляли денежные средства, после чего деньги снимались и передавались заказчикам за вычетом комиссионного вознаграждения за оказанную услугу. Деятельность преступной группы, в которую вошли более 20 участников, была пресечена в ноябре 2015 года. Злоумышленники изготовили и направили в банки Российской Федерации платежные поручения на сумму более 2,8 млрд рублей. Полученный от преступной деятельности доход в виде взимаемой с клиентов комиссии превысил 94,8 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем напоминается, что в 2021 году был вынесен приговор организатору и 20 участникам группы, они получили условные и реальные сроки со штрафами от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, позднее в доход бюджета Российской Федерации в солидарном порядке с них было взыскано более 94,8 млн. рублей.

«В декабре 2024 года Ленинский районный суд Пензы приговорил еще двух участников этой группы, находившихся в розыске. 46-летнему ранее не судимому пензенцу, руководившему одним из структурных подразделений преступной группы, назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тыс. рублей. Житель села Засечного 1983 года рождения, являвшийся подставным учредителем и директором «технических» фирм, приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Это наказание ему назначено не только за осуществление незаконной банковской деятельности. Он также признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, а ранее, еще в 2022 году, он был судим и наказание окончательно не отбыл», — указано в тексте.

В сообщении отмечается, что, не согласившись с приговором в части его осуждения за покушение на сбыт наркотиков, мужчина подал жалобу, которую облсуд оставил без удовлетворения, приговор Ленинского районного суда Пензы вступил в законную силу.