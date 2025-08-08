Олег Мельниченко примет участие в заседании совета при полпреде президента РФ в ПФО Политика

Пенза, 8 августа 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко примет участие в заседании совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе, которое пройдет в Перми в пятницу, 8 августа.

«Главной темой обсуждения станут меры поддержки военнослужащих. Особое внимание — вовлечению участников СВО в общественно-политическую жизнь», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на то, что по поручению президента России запущена региональная программа «Герои Пензенского края», которая является аналогом федерального кадрового проекта «Время героев».

«Сейчас 35 наших финалистов ждут начала нового учебного года, чтобы приступить к занятиям. Еще 15 человек из числа действующих сотрудников Вооруженных сил РФ включены в резерв программы и пройдут обучение позже. Не сомневаюсь, что в дальнейшем их потенциал в полной мере раскроется на службе Отечеству уже на гражданских должностях», — отметил Олег Мельниченко.

Губернатор добавил, что ветераны спецоперации активно вовлечены в патриотическую работу с детьми и молодежью, выступают в качестве лекторов на площадках общества «Знание», участвуют в мероприятиях спортивной и культурной направленности.

«Обо всем этом доложу завтра Игорю Анатольевичу [Комарову, полпреду президента РФ в ПФО] на заседании cовета. Уверен, наш опыт будет интересен другим регионам», — подчеркнул Олег Мельниченко.