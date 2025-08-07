Число преступлений в Пензенской области в I полугодии 2025 года снизилось на 21,1% Криминал

Пенза, 7 августа 2025. PenzaNews. 5 тыс. 972 преступления зарегистрировано в Пензенской области в I полугодии 2025 года, что на 21,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В нем отмечается, что на долю деяний против собственности в общем объеме преступлений приходится 51,5%, по итогам 6 месяцев текущего года их количество уменьшилось на 13,8%.

«Каждое пятое выявленное в регионе преступление совершено путем кражи, при этом их массив снизился на 15,4% — с 1 тыс. 432 до 1 тыс. 211, в то же время улучшилась их раскрываемость — с 57,2% до 63,3%. Почти каждая четвертая кража совершена с банковского счета или в отношении электронных денежных средств (327, снижение на 21,8%). Незначительно снизилось количество мошенничеств — с 1 тыс. 725 до 1 тыс. 590 (-7,8%). [...] С 59 до 51, или на 13,6%, уменьшилось количество грабежей», — сказано в тексте.

В нем указано, что число противоправных деяний, совершенных в общественных местах, по сравнению с I полугодием 2024 года снизилось на 13,3% — с 1 тыс. 335 до 1 тыс. 157.

«Зафиксировано снижение на 27,6% — с 2 тыс. 362 до 1 тыс. 711 — числа преступлений, совершенных лицами, ранее уже совершавшими преступления, в том числе на 32,8% ранее судимыми (с 1 тыс. 261 до 847), а также на 33,8% (с 1 тыс. 155 до 765) находящимися в состоянии алкогольного опьянения», — добавляется в сообщении.

Из него следует, что в январе-июне 2025 года в составе организованной группы совершено 203 преступления, что на 22,5% меньше, чем за аналогичный период 2024-го.

«В целом по области на 44% снизилось количество убийств — с 25 до 14, на 34% — угроз убийством (с 268 до 177), на 28,6% — с 14 до 10 — число изнасилований, на 26,3% — со 118 до 87 — фактов умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести», — отмечается в тексте.