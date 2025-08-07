18:06:19 Четверг, 7 августа
16:02 | 07.08.2025 | Общество

Пенза, 7 августа 2025. PenzaNews. Оперативно-профилактическое мероприятие «Мототранспорт. СИМ» пройдет на дорогах Пензенской области в предстоящую пятницу, 8 августа.

В Пензенской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Мототранспорт. СИМ». Фото из архива ИА «PenzaNews»

«8 августа 2025 года на территории региона пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Мототранспорт. СИМ», направленное на пресечение нарушений правил дорожного движения среди мотоциклистов, а также лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности. Особое внимание инспекторов дорожно-патрульной службы будет направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что в числе распространенных нарушений ПДД водителями мототранспорта и СИМ — превышение скорости, нарушение правил проезда перекрестков и маневрирования, выезд на встречную полосу.

«Госавтоинспекция призывает водителей мототранспорта и СИМ соблюдать правила дорожного движения и не забывать об использовании специальной экипировки», — добавляется в тексте.


