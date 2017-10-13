Перинатальный центр в Пензе надо сдать раньше, чем в других регионах России — губернатор Медицина

Пенза, 13 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал ответственных лиц обеспечить сдачу в эксплуатацию перинатального центра, построенного на территории клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, раньше, чем будут открыты аналогичные объекты в других регионах России, в которых также завершаются строительно-монтажные работы.

Фото: Pnzreg.ru

«Условия и для медицинского персонала, и для пациентов созданы прекрасные. Президент Российской Федерации поддержал Пензенскую область, выделил большие средства по федеральной программе строительства перинатальных центров для того, чтобы мы могли сохранять здоровье матерей и новорожденных. В таком учреждении можно будет выхаживать младенцев массой тела от 500 граммов», — отметил глава региона в ходе визита в учреждение в пятницу, 13 октября.

Он добавил, что теперь необходимо наладить работу.

При осмотре помещений отделения гинекологии на шестом этаже Иван Белозерцев обратил внимание на отсутствие отопления и горячей воды, однако ему пояснили, что пока системы не запускали на полную мощность.

«Надо это сделать, чтобы проверить, как эти системы функционируют, устранить возможные неполадки до поступления в палаты первых пациентов», — поручил губернатор.

«Заканчивайте с оформлением документов, проверяйте все еще раз. Строительные недочеты надо исправить сейчас. Перинатальный центр в Пензе должен быть сдан первым из шести готовящихся к запуску в России», — подчеркнул он.

Также Иван Белозерцев распорядился в обязательном порядке установить в каждом из 12 отделений стационарный телефон с городским номером.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на данный момент выполнен основной объем строительно-монтажных работ.

Завершаются чистовые работы в цокольной части здания, актовом зале и вестибюле. Ведется наладка систем телемедицины.

Оснащение центра медоборудованием и спецмебелью составляет 100%.

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За каждым этажом и отделением закреплены медработники, которые проверяют готовность кабинетов, следят за расстановкой оборудования и мебели, принимают и опечатывают помещения.

Перинатальный центр возводится в Пензе по заказу госкорпорации «Ростех». Генеральным подрядчиком является «РТ-СоцСтрой».

11 октября пресс-служба группы компаний «Ростех» распространила информацию о том, что в декабре будет сдан перинатальный центр в Пскове, а аналогичный объект в Пензе находится «в высокой степени готовности».

На сегодняшний день «Ростех» сдал в эксплуатацию перинатальные центры в Уфе, Оренбурге, Брянске, Махачкале и Назрани.