В пензенской поликлинике появился прибор, позволяющий измерить СОЭ за 20 секунд Медицина

Пенза, 21 марта 2019. PenzaNews. Полностью автоматизированный анализатор «Roller 10 Plus Needle» для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) приобретен в Пензе для городской детской поликлиники.

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, наиболее достоверным результатом исследования крови на СОЭ, является тот, который выполняется за наименьший отрезок времени.

Новый анализатор способен определять скорость оседания эритроцитов венозной и капиллярной крови в течение 20 секунд и является единственным на сегодняшний день прибором, обеспечивающим получение результатов за столь короткое время. При этом исключается человеческий фактор искажения данных.

Проведение анализа остается актуальным и активно используется для диагностики и своевременного назначения лечения или дообследования в случае отклонения от нормы. Методика определения СОЭ помогает выявить воспалительный процесс, который вызывают инфекции, аутоиммунные или антологические заболевания.