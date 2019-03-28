Волонтеры-медики обследовали жителей Земетчинского района Медицина

Земетчино, 28 марта 2019. PenzaNews. Волонтеры-медики посетили село Вазерки Земетчинского района Пензенской области в рамках всероссийской добровольческой акции #ДоброВСело.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В местном фельдшерско-акушерском пункте всем желающим они измеряли давление, рост и вес, снимали кардиограмму, чтобы оценить риск развития заболеваний. Кроме того, вместе с фельдшером волонтеры совершили подворный обход, посетив маломобильных жителей села.

Как сообщила региональный координатор общественного движения «Волонтеры-медики» Марина Чарыкова, также молодые люди читают лекции о сердечно-сосудистых заболеваниях, первой помощи при инсультах, профилактике сахарного диабета и вреде курения.

«Мы привлекаем внимание населения к необходимости бережного отношения к собственному здоровью, своевременного прохождения медицинских осмотров и диспансеризации», — цитирует Марину Чарыкову пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.