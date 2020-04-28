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В Пензенской области планируется внедрить массовое тестирование на антитела к коронавирусу

10:01 | 28.04.2020 | Медицина

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Пенза, 28 апреля 2020. PenzaNews. Массовое тестирование граждан на наличие антител к новому типу коронавируса COVID-19 планируется внедрить в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области планируется внедрить массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ближайшее время мы будем закупать оборудование, которое позволит массово тестировать не только переболевших, но и других граждан на антитела к коронавирусу. Это даст нам возможность понимать общую картину по иммунитету региона к этой инфекции, а значит, позволит прогнозировать дальнейшую работу учреждений здравоохранения, работу предприятий и организаций», — пояснил он в ходе посещения пензенского областного клинического центра крови в минувший понедельник, 27 апреля.

По информации пресс-службы регионального правительства, учреждение имеет все необходимое оборудование, позволяющее осуществлять заготовку плазмы от пациентов, перенесших COVID-19, для лечения новой коронавирусной инфекции.

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