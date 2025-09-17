Губернатор Пензенской области предложил ужесточить ответственность для УК за ненадлежащую подготовку к отопительному сезону ЖКХ

Пенза, 17 сентября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил ужесточить ответственность для управляющих компаний за несоблюдение требований по подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе заседания регионального правительства, состоявшегося в минувший вторник, 16 сентября, руководителя субъекта федерации проинформировали о том, что в Пензе планы подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону 2025-2026 годов утверждены в отношении 2 тыс. 244 МКД, что составляет 87%; не представили планы 73 управляющие организации, которым за это объявлены предостережения о недопустимости нарушений.

Олег Мельниченко распорядился подготовить письмо в Федеральное Собрание РФ и Минстрой России с инициативой внести изменения в действующее законодательство, чтобы лишать УК лицензии за нарушение требований подготовки МКД к отопительному сезону.

«Компания не должна работать, если она не выполняет одно из ключевых требований. Все, что связано с отопительным сезоном, — вопрос безопасности жителей. Предлагаю сформулировать и выйти с законодательной инициативой на федеральный уровень. Должен возникнуть юридический механизм воздействия на нерадивые управляющие компании», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.