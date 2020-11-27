Пензенский губернатор посетил «красную зону» в областном центре СВМП Медицина

Пенза, 27 ноября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил «красную зону» в клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, где проходят лечение 449 пациентов с коронавирусом, из них 35 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Фото: Pnzreg.ru

О том, как организована работа в учреждении, его проинформировала заместитель главврача, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Пензенской области Джамиля Курмаева, которая сообщила, что в центр поступают люди в тяжелом состоянии, нуждающиеся в кислородной поддержке.

«Это пациенты с дыхательной недостаточностью и с большим объемом поражения легких. С марта в нашем стационаре пролечено более 4 тыс. человек», — сказала она.

Джамиля Курмаева добавила, что за прошедшие месяцы получен хороший опыт лечения пациентов с COVID-19, хотя новая инфекция все еще не до конца изучена.

По ее словам, многое зависит от своевременного обращения за медицинской помощью.

Читайте также

В Пензенской области за сутки подтверждено 160 случаев заражения коронавирусом, выписан 461 человек

«Вот если взять наших больных, проанализировать, то в основном все, особенно те, кто лежат в реанимации, в 100% случаев лечились самостоятельно 10, 12, 14 дней. И когда уже стало совсем плохо, они вызывают скорую, приезжают сюда с большим поражением легких. И сопутствующие заболевания очень влияют на течение ковида. Это ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания», — отметила она.

Иван Белозерцев выразил признательность медицинским работникам за их нелегкий труд.

«Вы спасаете жизни самых тяжелых больных, за что огромная благодарность каждому из вас — всем врачам, всем медицинским сестрам, младшему персоналу», — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, по итогам визита в учреждение губернатор дал поручение активизировать информирование граждан о симптомах при заражении COVID-19 и наладить оперативное решение вопросов, связанных с оказанием медпомощи в первичном звене здравоохранения, с помощью горячих линий.