К концу 2021 года в больницах Пензы будут производить около 8 тонн кислорода в сутки Медицина

Пенза, 10 ноября 2021. PenzaNews. Около 8 тонн кислорода в сутки планируется производить в больницах Пензы к концу 2021 года благодаря установке дополнительных кислородных станций на территории учреждений здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе осмотра установки, введенной в эксплуатацию в пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи.

Фото: Pnzreg.ru

«На этой площадке у нас две станции, и третья еще будет монтироваться», — констатировал он.

Глава региона напомнил, что в ближайшее время кислородные станции будут установлены и на территории других учреждений, принимающих пациентов с COVID-19.

«Включая территории других больниц, шесть станций будет работать к концу ноября – началу декабря, и мы практически будем производить около 8 тонн кислорода в сутки. Это закрывает половину объема, необходимого сейчас при максимальной потребности», — сказал Олег Мельниченко.

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Он добавил, что с учетом кислорода, производимого на предприятиях Пензенской области, суточная потребность учреждений здравоохранения региона в кислороде будет закрыта.

«Мы снимаем угрозу гибели больных в случае недопоставки кислорода в установленные сроки. Это очень важно, что реанимация — тяжелые больные — гарантированно, вне зависимости от ситуации с поставками, смогут получать кислородную терапию», — подчеркнул губернатор.

Руководитель субъекта федерации выразил благодарность руководству и работникам производственного объединения «Компрессорные машины» за изготовление кислородных станций раньше запланированного срока.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, до конца года за счет средств регионального бюджета также будут установлены кислородные станции на территории центра СВМП, больницы имени Н.Н. Бурденко и больницы №4, а еще одна станция будет смонтирована на территории больницы №6 имени Г.А. Захарьина за счет федерального бюджета.