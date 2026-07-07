Начат поэтапный ремонт хирургического отделения пензенской областной больницы Медицина

Пенза, 7 июля 2026. PenzaNews. Капитальный ремонт хирургического отделения начат в пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко, он будет проводиться поэтапно, специалисты продолжат оказывать медицинскую помощь пациентам. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

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«В пензенской областной больнице имени Бурденко начался капитальный ремонт хирургического отделения. Работы охватят более 1,5 тыс. кв. метров. На обновление учреждения здравоохранения направили 200 млн. рублей из регионального бюджета. Запланирована полная замена всех коммуникаций и инженерных систем. Приводим отделение в соответствие с современными нормами для хирургических стационаров. Для комфортного размещения пациентов будет увеличена площадь палат. Завершить модернизацию планируется через год — к июлю 2027-го. Капремонт ведется поэтапно, поэтому в хирургическом отделении продолжат оказывать людям всю необходимую помощь», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс» в минувший понедельник, 6 июля.

Губернатор напомнил, что при обсуждении бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов на заседании стратегического совета и правительства Пензенской области было принято решение о ежегодном выделении средств для планомерного приведения в порядок облбольницы имени Н.Н. Бурденко.

«Укрепление здоровья жителей Пензенской области — один из приоритетов нашей работы», — подчеркнул Олег Мельниченко.