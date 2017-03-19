11:39:52 Воскресенье, 19 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Выставка фотографий общероссийского фестиваля «Первозданная Россия»

Главу аппарата пензенского губернатора наделят полномочиями первого зампреда правительства

10:18 | 19.03.2017 | Политика

Печать

Пенза, 19 марта 2017. PenzaNews. Руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области предлагается наделить полномочиями первого заместителя председателя правительства региона.

Главу аппарата пензенского губернатора наделят полномочиями первого зампреда правительства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Законопроект, согласно которому соответствующие изменения должны быть внесены в отдельные законы Пензенской области, внесен в Заксобрание региона губернатором Иваном Белозерцевым.

Как отмечается в пояснительной записке за подписью заместителя руководителя аппарата – начальника управления государственной службы и кадров правительства Пензенской области Игоря Балашова, в случае принятия законопроекта дополнительных расходов из бюджета региона не потребуется.

Биография

Рябихина Лариса Юрьевна

Согласно сведениям, размещенным на сайте регионального парламента, проект закона уже прошел все необходимые согласования.

Закон вступит в силу по истечении 10 дней после официального опубликования.

В настоящее время должность руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области занимает Лариса Рябихина.

С мая 2015 года она временно исполняла обязанности, а в декабре того же года избавилась от приставки врио.
Актуальное
Читайте также
В Пыркино у пенсионерки украли мотоблок и сотовый телефон Полиция Нижнеломовского района начала проверку по факту мошенничества в соцсети
Мэр Пензы поздравил с праздником работников сферы бытового обслуживания и ЖКХ Через такие победы, как над «Снежаной», рождается характер — наставник «Лагуны»
Губернатор поздравил с праздником работников сферы бытового обслуживания и ЖКХ В Пензе пройдут Малышкинские чтения
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама