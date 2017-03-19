Главу аппарата пензенского губернатора наделят полномочиями первого зампреда правительства Политика

Пенза, 19 марта 2017. PenzaNews. Руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области предлагается наделить полномочиями первого заместителя председателя правительства региона.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Законопроект, согласно которому соответствующие изменения должны быть внесены в отдельные законы Пензенской области, внесен в Заксобрание региона губернатором Иваном Белозерцевым.

Как отмечается в пояснительной записке за подписью заместителя руководителя аппарата – начальника управления государственной службы и кадров правительства Пензенской области Игоря Балашова, в случае принятия законопроекта дополнительных расходов из бюджета региона не потребуется.

Биография

Рябихина Лариса Юрьевна

Согласно сведениям, размещенным на сайте регионального парламента, проект закона уже прошел все необходимые согласования.

Закон вступит в силу по истечении 10 дней после официального опубликования.

В настоящее время должность руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области занимает Лариса Рябихина.

С мая 2015 года она временно исполняла обязанности, а в декабре того же года избавилась от приставки врио.