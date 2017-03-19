Главу аппарата пензенского губернатора наделят полномочиями первого зампреда правительства
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Пенза, 19 марта 2017. PenzaNews. Руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области предлагается наделить полномочиями первого заместителя председателя правительства региона.
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Законопроект, согласно которому соответствующие изменения должны быть внесены в отдельные законы Пензенской области, внесен в Заксобрание региона губернатором Иваном Белозерцевым.
Как отмечается в пояснительной записке за подписью заместителя руководителя аппарата – начальника управления государственной службы и кадров правительства Пензенской области Игоря Балашова, в случае принятия законопроекта дополнительных расходов из бюджета региона не потребуется.
Биография
Рябихина Лариса Юрьевна
Согласно сведениям, размещенным на сайте регионального парламента, проект закона уже прошел все необходимые согласования.
Закон вступит в силу по истечении 10 дней после официального опубликования.
В настоящее время должность руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области занимает Лариса Рябихина.
С мая 2015 года она временно исполняла обязанности, а в декабре того же года избавилась от приставки врио.