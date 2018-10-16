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Роману Чернову вручен памятный знак-орден «За вклад в устойчивое развитие городов СНГ»

13:57 | 16.10.2018 | Политика

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Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев от имени президента Международной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) Ирека Ялалова вручил памятный знак-орден «За вклад в устойчивое развитие городов СНГ» заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющему директору ООО «ТНС энерго Пенза» Роману Чернову, который возглавлял горадминистрацию с 2005 по 2014 годы.

Роману Чернову вручен памятный знак-орден «За вклад в устойчивое развитие городов СНГ»

Фото: Penza-gorod.ru

«Мне выпала почетная миссия поблагодарить Вас за годы созидательной деятельности, направленной на социально-экономическое развитие нашего города и повышение уровня жизни пензенцев», — сказал Виктор Кувайцев, открывая совещание в мэрии во вторник, 16 октября.

В свою очередь Роман Чернов отметил, что Пенза всегда занимала достойное место среди городов-членов МАГ.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, Виктор Кувайцев получил такую же награду, учрежденную в честь 20-летия ассамблеи, в ходе общего собрания членов Ассоциации городов Поволжья, состоявшегося в Чебоксарах в начале октября.

Международная ассамблея столиц и крупных городов была создана 3 сентября 1998 года органами исполнительной власти семи столиц и 19 крупных городов девяти стран СНГ для организации совместных действий в целях социально-экономического развития.

Президент МАГ — глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

В настоящее время в состав ассамблеи входит 87 городов девяти стран СНГ.

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