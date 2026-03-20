15:36:31 Пятница, 20 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко принял участие в заседании Генсовета «Единой России»

10:12 | 20.03.2026 | Политика

Печать

Пенза, 20 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Олег Мельниченко принял участие в заседании Генерального совета партии, которое состоялось в Москве 19 марта.

Фото: Er.ru

«Принял участие в заседании Генерального совета партии «Единая Россия». Обсудили исполнение поручений президента и реализацию народной программы. Подробно о том, что конкретно сделано в Пензенской области за минувшие 5 лет, доложу землякам [...] на региональном отчетно-программном форуме «Есть результат!» [20 марта]», — написал Олег Мельниченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что на заседании Генсовета также говорили о подготовке новой народной программы «Единой России».

«Формировать ее будем, опираясь на запросы граждан. Ключевые задачи — повышение качества жизни, поддержка молодых и многодетных семей, помощь участникам СВО. Будем продолжать поддержку ветеранов боевых действий и в политической жизни. Ответственные люди, преданные Родине, очень нужны во власти. «Единая Россия» — единственная в стране политическая партия, которая проводит предварительный отбор кандидатов открытым всенародным голосованием, формируя партийные списки», — подчеркнул Олег Мельниченко.


2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама