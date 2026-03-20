Олег Мельниченко принял участие в заседании Генсовета «Единой России» Политика

Пенза, 20 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Олег Мельниченко принял участие в заседании Генерального совета партии, которое состоялось в Москве 19 марта.

«Принял участие в заседании Генерального совета партии «Единая Россия». Обсудили исполнение поручений президента и реализацию народной программы. Подробно о том, что конкретно сделано в Пензенской области за минувшие 5 лет, доложу землякам [...] на региональном отчетно-программном форуме «Есть результат!» [20 марта]», — написал Олег Мельниченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что на заседании Генсовета также говорили о подготовке новой народной программы «Единой России».

«Формировать ее будем, опираясь на запросы граждан. Ключевые задачи — повышение качества жизни, поддержка молодых и многодетных семей, помощь участникам СВО. Будем продолжать поддержку ветеранов боевых действий и в политической жизни. Ответственные люди, преданные Родине, очень нужны во власти. «Единая Россия» — единственная в стране политическая партия, которая проводит предварительный отбор кандидатов открытым всенародным голосованием, формируя партийные списки», — подчеркнул Олег Мельниченко.