Олег Мельниченко подвел итоги пятилетней реализации народной программы «Единой России» в Пензенской области Политика

Пенза, 20 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Олег Мельниченко в ходе форума «Есть результат!» подвел итоги пятилетней реализации народной программы партии в регионе.

Фото: Vk.com/ov_melnichenko

«Как секретарь пензенского регионального отделения «Единой России» проинформировал земляков об итогах пятилетней партийной народной программы на отчетно-программном форуме «Есть результат!». Результаты действительно достойные. Объем отгруженных товаров в 2025 году составил 577 млрд. рублей — на 70% выше, чем в 2021 году. По темпам роста сельхозпроизводства Пензенская область вышла на первое место в ПФО, как и по производству мяса птицы и скота. Лидируем по темпам роста производства молока. Введено в эксплуатацию 180 артезианских скважин, 280 башен, проложено 277 км водопровода. Качественной питьевой водой обеспечено порядка 100 тыс. жителей сельской местности. По строительству и ремонту дорог Пензенская область входит в пятерку лучших среди регионов России. За 5 лет отремонтировано около 2 тыс. км. Обновляем общественный транспорт, строим дома, медицинские учреждения, школы и детские сады. Ремонтируем и оснащаем современным оборудованием учреждения культуры, благоустраиваем парки и скверы», — написал Олег Мельниченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» вечером в пятницу, 20 марта.

Фото: Vk.com/ov_melnichenko

«Создаем условия, чтобы в Пензенской области хотелось жить, работать, создавать семьи и растить детей. При формировании новой народной программы до 2030 года опираемся на запросы людей. Наша цель — выстроить систему поддержки, начиная с момента создания семьи и принятия решения о рождении ребенка», — добавил он.

Олег Мельниченко отметил, что также ключевой задачей остается помощь участникам СВО и их близким.

«Пензенская область первой в стране запустила проект «Сурское мужество» по комплексной реабилитации бойцов, получивших тяжелые ранения. Реализуем кадровый проект «Герои Пензенского края». Помогаем участникам спецоперации найти себя в мирной жизни», — напомнил он.

Фото: Vk.com/ov_melnichenko

Кроме того, Олег Мельниченко обратил внимание на реализацию регионального партийного проекта «Мой двор».

«Принял решение выделить в этом году 600 млн. рублей на ремонт дворовых территорий и еще 1 млрд. рублей на ремонт дорог Пензы. В перспективе масштабируем проект на другие муниципалитеты Пензенской области», — сообщил он.

«Как отметил наш президент Владимир Владимирович Путин, «Единая Россия» всегда ставит во главе своих задач защиту интересов граждан. Впереди еще много работы. Мы вместе строим будущее родного региона для новых поколений», — подчеркнул Олег Мельниченко.