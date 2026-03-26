Олег Мельниченко принял участие в форуме «Единой России» «Есть результат!» в Нижнем Новгороде Политика

Пенза, 26 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Олег Мельниченко принял участие в третьем окружном отчетно-программном форуме «Есть результат!» в Нижнем Новгороде.

Фото: Pnzreg.ru

«Работаю в Нижнем Новгороде. Принял участие в окружном форуме «Есть результат!» партии «Единая Россия», который посвятили выполнению задач народной программы партии и нацпроекта «Молодежь и дети» по созданию условий для воспитания и образования молодого поколения. Секретарь Генсовета партии Владимир Владимирович Якушев на пленарном заседании очень верно подметил, что «Единая Россия» решает вопросы молодежи только сообща с ней. А вице-премьер России Дмитрий Николаевич Чернышенко подчеркнул: все, что мы делаем для молодежи — наши прямые инвестиции в будущее страны», — написал Олег Мельниченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» вечером в минувшую среду, 25 марта.

Он отметил, что в Пензенской области при поддержке главы государства и «Единой России» за 5 лет построено 7 школ, 7 детских садов, проведена модернизация 9 загородных оздоровительных лагерей, отремонтирован и оснащен современным оборудованием дом молодежи, развивается сеть молодежных пространств.

«Патриотическим воспитанием охвачено более 75 тыс. ребят, к работе в качестве наставников подключились участники СВО. Все наши проекты, как отметил полпред президента в ПФО Игорь Анатольевич Комаров, опираются на реальную поддержку земляков», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«У нас есть наработки и предложения в разных сферах, от образования до спорта, которыми мы готовы делиться с другими регионами. Часть идей озвучил во время интервью в выездной студии радио «Маяк». Мы продолжаем работать и создавать условия, где ребятам интересно расти, учиться, осваивать профессии, активно строить будущее родного региона и своей страны», — добавил он.