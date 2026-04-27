Подписан указ об оценке эффективности деятельности исполнительных органов Пензенской области

Пенза, 27 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в понедельник, 27 апреля, подписал указ №61 об оценке эффективности деятельности исполнительных органов региона.

«Создать комиссию по оценке эффективности деятельности исполнительных органов Пензенской области. [...] Комиссии провести оценку эффективности деятельности исполнительных органов Пензенской области, руководителей исполнительных органов Пензенской области и членов правительства Пензенской области, непосредственно координирующих и контролирующих деятельность соответствующих исполнительных органов Пензенской области», — сказано в документе.

В нем указано, что председателем комиссии стал губернатор Олег Мельниченко, первым заместителем председателя и секретарем — вице-губернатор Сергей Федотов, заместителями председателя — врио председателя облправительства Николай Симонов, спикер Законодательного собрания региона Вадим Супиков и сенатор Российской Федерации Вячеслав Тимченко.

Согласно документу, всего в состав комиссии включены 19 человек, в их числе — руководитель ассоциации промышленников Пензенской области Дмитрий Акимов, президент ПГУ, председатель совета ректоров региона Дмитрий Гуляков, председатель областной ТПП Владимир Подобед и глава счетной палаты региона Михаил Макаров.

«Первому заместителю председателя комиссии: утвердить критерии оценки; утвердить график проведения оценки; провести анализ состава кадрового резерва Пензенской области, резерва управленческих кадров Пензенской области, участников программы «Герои Пензенского края»; подготовить доклад губернатору Пензенской области по результатам проведения оценки», — говорится в указе.

В нем добавляется, что вице-губернатору Сергею Федотову в срок до 1 сентября 2026 года необходимо провести конкурсный отбор в резерв управленческих кадров Пензенской области на руководящие должности в исполнительных органах региона, по его результатам внести губернатору предложения по формированию нового состава правительства региона.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — уточняется в тексте.