Опубликован указ губернатора об отставке правительства Пензенской области

Пенза, 23 апреля 2026. PenzaNews. Указ губернатора Пензенской области об отставке правительства региона опубликован на официальном сайте руководителя субъекта федерации.

«Постановляю объявить об отставке правительства Пензенской области. Поручить правительству Пензенской области исполнять свои полномочия до сформирования нового состава правительства Пензенской области», — говорится в указе №58, который губернатор Олег Мельниченко подписал в четверг, 23 апреля.

В тексте уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что по итогам состоявшегося 23 апреля внеочередного заседания облправительства принял решение об отставке регионального кабинета министров.

По словам руководителя субъекта федерации, это связано с необходимостью повышения исполнительской дисциплины и качества реализации поставленных задач.

Олег Мельниченко подчеркнул, что региону нужны эффективные управленческие решения, высокая ответственность и современный подход к работе по каждому направлению.