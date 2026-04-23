Опубликован указ губернатора об отставке правительства Пензенской области

16:05 | 23.04.2026 | Политика

Пенза, 23 апреля 2026. PenzaNews. Указ губернатора Пензенской области об отставке правительства региона опубликован на официальном сайте руководителя субъекта федерации.

«Постановляю объявить об отставке правительства Пензенской области. Поручить правительству Пензенской области исполнять свои полномочия до сформирования нового состава правительства Пензенской области», — говорится в указе №58, который губернатор Олег Мельниченко подписал в четверг, 23 апреля.

В тексте уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что по итогам состоявшегося 23 апреля внеочередного заседания облправительства принял решение об отставке регионального кабинета министров.

По словам руководителя субъекта федерации, это связано с необходимостью повышения исполнительской дисциплины и качества реализации поставленных задач.

Олег Мельниченко подчеркнул, что региону нужны эффективные управленческие решения, высокая ответственность и современный подход к работе по каждому направлению.


Читайте также
Жительница Белинского района получила условный срок за покушение на дачу взятки полицейскому Жительница Заречного лишилась 300 тыс. рублей после сообщения о замене ключа от домофона
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который пытался спровоцировать конфликт в ночном баре В селе Коповка Вадинского района огонь уничтожил дом
В Пензенской области стартовали массовые проверки водителей на состояние опьянения До двух лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая похитила из магазина дорогой алкоголь
