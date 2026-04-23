Олег Мельниченко объявил об отставке регионального кабинета министров

14:05 | 23.04.2026 | Политика

Пенза, 23 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил об отставке регионального кабинета министров.

Фото: Max.ru/omelnichenko

«По итогам сегодняшнего внеочередного заседания правительства Пензенской области принял решение об отставке регионального кабинета министров. Подписал соответствующий указ. Это связано с необходимостью повышения исполнительской дисциплины и качества реализации поставленных задач», — написал он в своем канале в мессенджере Max в четверг, 23 апреля.

Олег Мельниченко подчеркнул, что региону нужны эффективные управленческие решения, высокая ответственность и современный подход к работе по каждому направлению.

«Действующий состав правительства продолжит исполнять свои полномочия до формирования нового состава. На этот период все продолжат трудиться в статусе временно исполняющих обязанности», — пояснил он.

По словам губернатора, он поручил провести детальный анализ работы каждого министерства.

«Те, кто демонстрирует профессионализм, результативность и ответственное отношение к делу, смогут продолжить работу в новом составе правительства», — добавил Олег Мельниченко.


