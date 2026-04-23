Олег Мельниченко объявил об отставке регионального кабинета министров Политика

Пенза, 23 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил об отставке регионального кабинета министров.

«По итогам сегодняшнего внеочередного заседания правительства Пензенской области принял решение об отставке регионального кабинета министров. Подписал соответствующий указ. Это связано с необходимостью повышения исполнительской дисциплины и качества реализации поставленных задач», — написал он в своем канале в мессенджере Max в четверг, 23 апреля.

Олег Мельниченко подчеркнул, что региону нужны эффективные управленческие решения, высокая ответственность и современный подход к работе по каждому направлению.

«Действующий состав правительства продолжит исполнять свои полномочия до формирования нового состава. На этот период все продолжат трудиться в статусе временно исполняющих обязанности», — пояснил он.

По словам губернатора, он поручил провести детальный анализ работы каждого министерства.

«Те, кто демонстрирует профессионализм, результативность и ответственное отношение к делу, смогут продолжить работу в новом составе правительства», — добавил Олег Мельниченко.