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В пензенском философско-богословском кафе обсудили феномен авторских прав

13:35 | 17.01.2017 | Религия

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Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Феномен авторских прав и интеллектуальной собственности в сфере культуры стал главной темой первого в 2017 году заседания философско-богословского кафе, состоявшегося в пензенском епархиальном управлении в минувший понедельник, 16 января.

В пензенском философско-богословском кафе обсудили феномен авторских прав. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Хотя тема заседания была определена в декабре, дополнительную актуальность ей придали недавние события, когда за два дня до мировой телепремьеры очередной серии известного британского сериала русский дубляж был выложен в сети Интернет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенской епархии.

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Участники дискуссии, к которой присоединились преподаватели духовной семинарии и представители пензенских вузов, обсудили богословские, социально-психологические и культурологические аспекты рассматриваемого вопроса.

Они пришли к выводу о парадоксальности современной индустрии развлечений, которая, с одной стороны, стремится инфантилизировать зрителя, читателя и слушателя, усиленно подогревая интерес к новинкам, а, с другой, хочет, чтобы потребитель платил за получаемые удовольствия.

Гости философско-богословского кафе договорились, что следующая встреча будет посвящена вопросам взаимодействия преподавателей светских и духовных учебных заведений.
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