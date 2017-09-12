Митрополит Серафим рассказал о начале своего воцерковления Религия

Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. Пресс-служба духовной семинарии к пятилетию архиерейской хиротонии митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, которое отмечается 12 сентября, опубликовала его речь о начале своего воцерковления и приходе в церковь, произнесенную в беседе с участниками первого межрегионального слета молодежи «Православная Сура» два дня назад.

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«Мое личное воцерковление — это [...] начало 1990-х. Я родился здесь, в Пензенской области, в городе Каменке. Рядом с моей школой была церковь. Вернее, эта церковь появилась в девяностых годах, точнее, в 1991-м. И, честно говоря, я даже и не знал, что это церковь, потому что до того момента это был дом культуры, в котором меня принимали сначала в октябрята, а позднее — в пионеры. В нем проходили различные мероприятия, от официальных, таких как новогодняя елка и подобных ей, до кинопоказов. Сейчас вы уже даже не поймете, что это такое», — пояснил он.

Владыка добавил, что это было время, когда заграничные фильмы переводились одним гнусавым голосом, но толпы людей все равно шли смотреть их, потому что эта жизнь была в новинку для советского человека, а на телевидении появлялись такие сериалы, как «Рабыня Изаура» и «Просто Мария».

«Так и в той церкви, прямо в алтаре, был устроен подобный видеозал. Я его тоже неоднократно посещал, не зная, что это алтарь. И вот в начале 1990-х стали ходить среди народа слухи — городок-то небольшой — о том, что открывается новая церковь. И когда я спросил родителей, они рассказали, что, действительно, в 1960-х годах это был храм, а потом он был разрушен. Точнее были снесены колокола, купола, колокольня, здание было полностью обстроено галереей, и из него сделали дом культуры. С этого момента началось мое воцерковление», — отметил митрополит Серафим.

Он сообщил, что этому, с одной стороны, способствовала семья.

«У меня была верующая бабушка, которая посещала храм, соблюдала посты, молилась дома, где всегда были иконы, но я, в общем-то, к этому относился совершенно ровно. И здесь — эта удивительная ситуация 1990-х. Люди стали неожиданно близко к церкви, в том числе и моя мама. Она, я помню, в то время из Ростова-на-Дону привезла Евангелие на русском языке и для всей семьи небольшие нагрудные медальоны с изображением небесных покровителей, а в то время я носил имя в честь преподобного Сергия Радонежского. Это был первый опыт встречи с Богом», — сказал владыка.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский пояснил, что в 11–12 лет его охватывали переживания, типичные для этого возраста, в том числе связанные с кризисом в отношениях со сверстниками и первой любовью.

«Все это для меня стало мощным толчком к тому, чтобы начать самому в себе молиться. Самому, своими словами. Потом с появлением церкви я стал ее посещать время от времени», — отметил он.

Владыка добавил, что когда он пришел в храм, тот напоминал обычный зал для мероприятий.

«Сделанный из дома культуры, с поставленными иконостасом, аналоями и подсвечниками, он сохранял антураж киноконцертного зала. Когда нам приводят пример князя Владимира, его послов, которые были в Софии Константинопольской, то говорят, что они были необычайно восторженны самим храмом и пением в нем. Да, наверное. Но я больше чем уверен, что это не самое главное. Самое главное, как тебя встретят в церкви, как к тебе отнесутся и насколько ты сам открыт для внутреннего диалога Бога с тобой», — сказал ректор пензенской духовной семинарии.

По словам митрополита Серафима, его вхождение в церковь было завораживающим.

«Я всегда мечтал заменить какую-нибудь бабушку у подсвечника, потому что мне это казалось служением, которое будет для меня очень высоким и нужным. Ну а когда священник, увидев, что я постоянно хожу в храм, исповедуюсь, причащаюсь, пригласил меня в алтарь, это для меня было исполнением всех чаяний и желаний. Я был в восторге. Понимаете, от священника на самом деле очень многое зависит — как он относится к тебе, какое он принимает участие в твоем воцерковлении, так этот процесс и пойдет дальше. В этом смысле мне повезло», — отметил владыка.

Ректор семинарии пояснил, что спустя месяц после того, как он стал прислуживать в алтаре, его взяли в паломническую поездку в Троице-Сергиеву лавру.

Биография

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим

«Это была ранняя осень, но в лавре было ужасно холодно. Было темно, невзирая на то, что был день и шел снег с дождем. Мы приехали очень рано. Было окончание братского молебна. И когда я впервые увидел монахов, я в своем сердце решил, что вот то, что мне необходимо и я по-другому просто не смогу. Это стало моим. Я не знал кто это, как это, но мне это было нужно. Там же услышал я великолепное, в отличие от нашего прихода, пение. В Троице-Сергиевой лавре я ощутил свою Константинопольскую Софию, когда все было благолепно, все блистало, все было на должном уровне — все богослужение. И вот это меня в конце концов утвердило в той мысли, что я должен стать священнослужителем, что я должен стать монахом и что это моя стезя», — резюмировал митрополит Серафим.