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Православный театр покажет в Пензе спектакль о войне

11:19 | 05.04.2019 | Религия

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Пенза, 5 апреля 2019. PenzaNews. Семейный православный театр представит премьеру патриотического музыкального спектакля «Огонь войны души не сжег» на сцене центра хореографического искусства Пензы в воскресенье, 5 мая.

Православный театр покажет в Пензе спектакль о войне. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Постановка о Великой Отечественной войне станет первой частью творческой программы и продлится 45 минут.

Во втором отделении зрители увидят выступление пензенского филиала сети хореографических школ «Русский балет» и 15-минутный танец-спектакль православного театра, посвященный Пасхе, которая в 2019 году будет отмечаться 28 апреля.

Как сообщила ИА «PenzaNews» художественный руководитель семейного православного театра Галина Медведева, бесплатные билеты можно получить в Пензенской епархии по четвергам с 10.00 до 14.00.

«Программа ориентирована на разный возраст, но, скорее всего, будет интереснее подросткам, взрослым и пожилым. Все-таки это про военное время, а не сказка», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, в программе будет задействовано около 50 человек, в том числе воспитанники театральной студии «Горлица» и новые участники семейного православного театра.

Галина Медведева уточнила, что в результате отбора, прошедшего 24 марта, непрофессиональную труппу пополнили около 20 пензенцев разного возраста, благодаря чему общая численность актеров увеличилась до 60 человек.

Повтор представления запланирован на воскресенье, 12 мая.

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