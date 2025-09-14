В Пензе вынесен приговор мужчине, который организовал кустарную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов Криминал

Пенза, 14 сентября 2025. PenzaNews. Наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 100 тыс. рублей назначено судом мужчине 1967 года рождения, который организовал в Пензе кустарную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из незаконного оборота изъяты: нарезное огнестрельное оружие, изготовленное на базе сигнального пистолета, нарезной ствол к пистолету Макарова, 18 снаряженных патронов калибра 9x18 мм, комплект оболочных пуль и гильз к пистолету Макарова в количестве 100 штук, 58 снаряженных светошумовых патронов», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что расследованием уголовного дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия» занимался следственный отдел регионального УФСБ.

«Приговор в законную силу не вступил», — отмечается в тексте.