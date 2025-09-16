22:53:06 Вторник, 16 сентября
Выборы губернаторов пройдут в 2026 году в семи субъектах РФ, в том числе в Пензенской области

09:17 | 16.09.2025 | Политика

Пенза, 16 сентября 2025. PenzaNews. Выборы губернаторов пройдут в 2026 году в семи субъектах Российской Федерации, в том числе в Пензенской области. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в ходе подведения предварительных итогов единого дня голосования в информационном центре ЦИК России 15 сентября.

Выборы губернаторов пройдут в 2026 году в семи субъектах РФ, в том числе в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Что будет в сентябре будущего года, помимо выборов депутатов Государственной думы девятого созыва? Выборы высших должностных лиц — пока в семи субъектах Российской Федерации. На сей момент известно, что это республики Мордовия и Тыва, Чеченская республика, Белгородская, Пензенская, Тверская и Ульяновская области», — цитирует ТАСС Эллу Памфилову.

При этом, по ее словам, число регионов, где будут выбирать губернаторов, может увеличиться.

Из данных, представленных главой ЦИК России, также следует, что выборы депутатов региональных парламентов пройдут в будущем году в 39 субъектах РФ, в 10 — состоятся выборы депутатов местного самоуправления городов, являющихся региональными центрами.


Актуальное

