Светлана Митрошина удостоена ордена Пирогова Медицина

Пенза, 17 сентября 2025. PenzaNews. Главный врач пензенской областной психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова, заслуженный врач РФ Светлана Митрошина удостоена ордена Пирогова.

Фото: Pnzreg.ru

Государственную награду ей вручил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«От всей души поздравил с юбилеем главного врача областной психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова, доцента кафедры «Хирургия» ПГУ Светлану Юрьевну Митрошину — человека, которого знает и уважает все медицинское сообщество Пензенской области. Трудовой стаж Светланы Юрьевны составляет 46 лет, 30 из которых она занимала руководящие должности в системе здравоохранения, самоотверженно отдавая себя делу и со всей ответственностью решая вопросы жизни и здоровья людей», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувший вторник, 16 сентября.

Он отметил, что Светлана Митрошина дала путевку в жизнь многим студентам и молодым врачам.

«Горд был поздравить Светлану Юрьевну, выполнив поручение президента России. С огромным удовольствием вручил ей высокую государственную награду — орден Пирогова. Его девиз «Милосердие. Долг. Самоотверженность» в полной мере характеризует трудовой путь Светланы Юрьевны на благо региона», — подчеркнул Олег Мельниченко.