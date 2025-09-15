20:21:44 Понедельник, 15 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области организация оштрафована на 500 тыс. рублей за коррупционное правонарушение

16:17 | 15.09.2025 | Экономика

Печать

Пенза, 15 сентября 2025. PenzaNews. Коммерческая организация, осуществляющая деятельность на территории Пензенской области, оштрафована на 500 тыс. рублей за коррупционное правонарушение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензенской области организация оштрафована на 500 тыс. рублей за коррупционное правонарушение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в 2022 году заместитель генерального директора ООО «Дорогистрой58» посредством безналичного перевода передал бывшему главе администрации рабочего поселка Мокшан в качестве взятки 80 тыс. рублей. Незаконное денежное вознаграждение передавалось чиновнику в целях беспрепятственной приемки и оплаты работ, выполненных компанией в рамках договоров и муниципальных контрактов на благоустройство общественной территории», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что прокуратура возбудила в отношении организации дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», по результатам его рассмотрения компания оштрафована на 500 тыс. рублей.

«Уголовное дело в отношении взяткодателя и взяткополучателя рассматривается в суде», — отмечается в тексте.


Читайте также
В Бековском районе завершено расследование дела о травмировании плотника на складе Авторы первого тома книги «Эра милосердия» подали заявку на получение просветительской награды «Знание.Премия»
Алексей Костин открыл серию рабочих встреч с депутатами собрания представителей Заречного Купринский праздник в Наровчате посетили около 4 тыс. человек
Жительница Заречного осуждена за заведомо ложный донос Всероссийский день трезвости в Пензе отметят мотозаездом и рок-фестивалем
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама