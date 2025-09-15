В Пензенской области организация оштрафована на 500 тыс. рублей за коррупционное правонарушение Экономика

Пенза, 15 сентября 2025. PenzaNews. Коммерческая организация, осуществляющая деятельность на территории Пензенской области, оштрафована на 500 тыс. рублей за коррупционное правонарушение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в 2022 году заместитель генерального директора ООО «Дорогистрой58» посредством безналичного перевода передал бывшему главе администрации рабочего поселка Мокшан в качестве взятки 80 тыс. рублей. Незаконное денежное вознаграждение передавалось чиновнику в целях беспрепятственной приемки и оплаты работ, выполненных компанией в рамках договоров и муниципальных контрактов на благоустройство общественной территории», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что прокуратура возбудила в отношении организации дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», по результатам его рассмотрения компания оштрафована на 500 тыс. рублей.

«Уголовное дело в отношении взяткодателя и взяткополучателя рассматривается в суде», — отмечается в тексте.