На довыборах в гордуму Пензы по округу №4 победил Даниил Кошлаков Политика

Пенза, 15 сентября 2025. PenzaNews. Ветеран специальной военной операции, член партии «Единая Россия» Даниил Кошлаков одержал победу на дополнительных выборах в Пензенскую городскую думу восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Фото: Pgduma.ru

«На дополнительных выборах в Пензенскую городскую думу восьмого созыва [...] победу по одномандатному избирательному округу №4 одержал Даниил Кошлаков. Новый народный избранник — член партии «Единая Россия», ветеран СВО, мастер спорта по самбо, участник программы «Герои Пензенского края», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что Даниил Кошлаков родился 28 июля 1998 года в Пензе, он старший ребенок в многодетной семье — у него два брата и сестра.

«В 2016 году окончил школу №12 имени В.В. Тарасова, в 2021 — Михайловскую военную артиллерийскую академию, в 2024 — Пензенский государственный университет», — добавляется в сообщении.

В тексте указано, что в настоящее время Даниил Кошлаков учится в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».

«Участвовал в специальной военной операции, получил несколько ранений, одно из которых — тяжелое. В копилке наград Даниила Кошлакова — медаль Суворова, медаль «За боевые отличия» и медаль «За воинскую доблесть» II степени», — отмечается в сообщении.