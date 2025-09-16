22:53:33 Вторник, 16 сентября
Территория Прибрежная появится в Железнодорожном районе Пензы

10:06 | 16.09.2025 | Общество

Пенза, 16 сентября 2025. PenzaNews. Вопрос о присвоении наименования «Территория Прибрежная» элементу планировочной структуры в Железнодорожном районе Пензы рассмотрен в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по градостроительству, благоустройству и комфортной среде, которое состоялось 15 сентября.

Территория Прибрежная появится в Железнодорожном районе Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Объект располагается на правом берегу реки Суры, восточнее села Засечного. Сейчас на локации ведется постановка на государственный кадастровый учет ранее учтенных земельных участков, которые в 1994 году выделили физлицам для строительства частных домов. В настоящее время собственники направляют в управление градостроительства и архитектуры заявления о присвоении адреса данным объектам адресации. Для этого необходимо предварительно дать название элементу планировочной структуры или элементу улично-дорожной сети», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В нем отмечается, что вопрос о присвоении наименования данной территории уже обсуждался в администрации Пензы с участием депутатов в августе.

«Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии», — уточняется в тексте.


Актуальное

