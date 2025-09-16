Олег Денисов встретился с участницей проекта «Герои Пензенского края» Ольгой Гришиной Общество

Пенза, 16 сентября 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов встретился с дознавателем главного управления МЧС России по региону, участницей специальной военной операции Ольгой Гришиной, которая успешно справилась с отборочными заданиями кадрового проекта «Герои Пензенского края» и подала заявку на прохождение стажировки в органах местного самоуправления.

Фото: T.me/denisov_ov

«В марте 2022 года ее откомандировали в Херсонскую область для выполнения специальных задач, поддержки мирного населения. Удостоили четырех медалей — «За содружество во имя спасения», «Участнику специальной военной операции», «Воину СВО от благодарных пензенцев», «За воинскую доблесть в специальной военной операции»», — написал Олег Денисов в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 15 сентября.

Он добавил, что на следующей неделе для участницы проекта «Герои Пензенского края» начнется профессиональная переподготовка.

«Программа предстоит обширная, а после теории обязательно нужна практика. Ольга Викторовна заинтересована в трудоустройстве в органах местного самоуправления, хочет работать с молодежью. Когда придет время, дадим представление о структуре и специфике деятельности горадминистрации, подведомственных учреждений. Буду выступать в роли наставника. Для меня это реальная возможность посодействовать ветерану боевых действий, помочь найти дело по душе», — отметил глава Пензы.