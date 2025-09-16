22:53:12 Вторник, 16 сентября
Сергей Федотов и Юрий Караев обсудили направления сотрудничества Пензенской и Гродненской областей

11:12 | 16.09.2025 | Политика

Пенза, 16 сентября 2025. PenzaNews. Вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов и председатель гродненского облисполкома Юрий Караев обсудили направления сотрудничества двух регионов в ходе рабочей встречи, состоявшейся в городе Гродно в Белоруссии.

Фото: Pnzreg.ru

«Визит является логичным продолжением [подписанного в 2024 году] соглашения. Документ должен быть наполнен содержанием», — отметил Сергей Федотов.

По его словам, у Пензенской и Гродненской областей немало точек соприкосновения.

«Это первый наш визит в Гродненскую область, поэтому многое предстоит сделать для расширения нашего взаимодействия на пользу жителей наших регионов», — сказал Сергей Федотов.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в ходе встречи стороны уделили особое внимание вопросам развития сотрудничества в сферах медицины, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и образования.


