Житель Пензенской области осужден за публичное оправдание терроризма

12:00 | 16.09.2025 | Криминал

Пенза, 16 сентября 2025. PenzaNews. Центральный окружной военный суд признал жителя Пензенской области виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Житель Пензенской области осужден за публичное оправдание терроризма. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на срок 2 года», — сказано в пресс-релизе.

«Установлено, что подсудимый, являясь сторонником идеологии нацизма, посредством интернет-мессенджера Telegram неоднократно публично оправдывал деятельность украинской националистической организации, признанной в Российской Федерации террористической», — добавляется в тексте.

В нем отмечается, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом регионального УФСБ.

«Приговор в законную силу не вступил», — уточняется в пресс-релизе.


