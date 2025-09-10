«Ростелеком» проведет в Пензе семейный фестиваль под открытым небом Общество

Пенза, 10 сентября 2025. PenzaNews. Семейный фестиваль под открытым небом «Хорошо дома с «Ростелекомом» пройдет на Фонтанной площади Пензы в предстоящую субботу, 13 сентября.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

По информации пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», гости мероприятия смогут принять участие в различных мастер-классах и конкурсах, совершить виртуальное путешествие по стране, послушать живую музыку и потанцевать.

«Состоится торжественное награждение 90-тысячного абонента «Ростелекома», подключившего цифровые сервисы оператора по оптике», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мероприятие будет организовано при информационной поддержке медиахолдинга «Экспресс».

Как пояснила заместитель директора по работе с массовым сегментом Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Елена Алмакаева, название фестиваля имеет свой подтекст.

«Дом — это уют и комфорт, который дополняют современные цифровые сервисы от «Ростелекома». Гости фестиваля смогут выбрать занятия по интересам: научиться монтировать видео или разбираться в работе нейросетей, поучаствовать в спортивных состязаниях или проверить свои знания цифровых технологий в увлекательном квизе. Надеемся, что праздник принесет жителям Пензы массу положительных эмоций и новых полезных навыков», — сказала Елена Алмакаева, слова которой приводятся в пресс-релизе.