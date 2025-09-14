В Кузнецке вынесен приговор женщине, получившей выплаты на несуществующего ребенка Криминал

Кузнецк, 14 сентября 2025. PenzaNews. Суд в городе Кузнецке Пензенской области вынес приговор 49-летней жительнице Кировской области, которая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

«В суде установлено, что в феврале 2022 года в Москве неизвестное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило подсудимой приобрести свидетельство о рождении на нерожденного ребенка с целью получения пособий. [...] Она согласилась. Она предоставила в отделение ЗАГС в Москве поддельные справки о рождении ребенка в домашних условиях. Получив свидетельство о рождении несуществующего ребенка, обращалась в уполномоченные органы за получением выплат и пособий», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что злоумышленница оформила сертификат на материнский (семейный) капитал, который использовала для оплаты земельного участка в Башкирии, приобретенного более чем за 586 тыс. рублей якобы для строительства дома.

«Также на основании подложных документов в Пензенской области и Республике Чувашия она оформила несколько видов мер социальной поддержки — ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячное пособие на обеспечение питанием детей в возрасте до 3 лет и иные», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что в результате бюджету Российской Федерации был причинен ущерб на сумму более 760 тыс. рублей.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с женщины причиненного государству ущерба. Приговор вступил в законную силу», — указано в пресс-релизе.