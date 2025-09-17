Мельниченко и Супиков поздравили Кошлакова с победой на довыборах в гордуму Пензы Политика

Пенза, 17 сентября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и председатель Законодательного собрания региона Вадим Супиков поздравили ветерана специальной военной операции Даниила Кошлакова с победой на дополнительных выборах в Пензенскую городскую думу восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4.

Фото: T.me/omelnichenko

«Партия «Единая Россия» выразила Вам большое доверие, и Вы одержали убедительную победу на дополнительных выборах в Пензенскую городскую думу, поздравляю Вас», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к Даниилу Кошлакову в ходе встречи, состоявшейся в областном правительстве.

Фото: T.me/omelnichenko

Он попросил Даниила Кошлакова ответственно подойти к выполнению депутатских полномочий.

«Очень многое зависит от Вашей работы с людьми. Главное, это постоянный контакт. Тем более люди Вам доверяют, более 70% [проголосовавших по одномандатному округу №4] за Вас проголосовали. Это прекрасный результат», — отметил губернатор.

«Вы герой войны, человек, который служил и служит верой и правдой нашей стране. Вы имеете большие заслуги перед Родиной, теперь надо не только на военной службе, но и на гражданской доказать свою эффективность. Думаю, что вы справитесь!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.