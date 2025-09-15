В Пензенской области стартовал месячник по благоустройству Общество

Пенза, 15 сентября 2025. PenzaNews. Месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов стартовал на территории Пензенской области в понедельник, 15 сентября.

Согласно распоряжению, которое подписал председатель регионального правительства Николай Симонов, он продлится по 11 октября.

«Провести на территории Пензенской области с 15 сентября по 11 октября 2025 года месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов, объявив 11 октября 2025 года субботником по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов», — сказано в документе.

В нем добавляется, что должностным лицам исполнительных органов Пензенской области необходимо организовать контроль за ходом проведения месячника с выездом в курируемые муниципальные образования.

В распоряжении указано также, что руководителям органов местного самоуправления, предприятий и организаций рекомендовано провести разъяснительную работу в своих коллективах и среди населения о целях и задачах месячника, организовать еженедельные «санитарные пятницы», обеспечить выполнение работ по очистке лесопарковых зон, мест массового отдыха, мест воинских захоронений и других ритуальных мест, а также провести мероприятия по высадке зеленых насаждений и удалению сухостоя.