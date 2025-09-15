Мошенники обманули жителя Пензы на сумму более 2,7 млн. рублей Криминал

Пенза, 15 сентября 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1968 года рождения, попавшийся на уловку мошенников, лишился денежных средств на сумму более 2,7 млн. рублей.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала мужчине позвонил незнакомец, который выдал себя за сотрудника телекоммуникационной компании и убедил собеседника продиктовать персональные данные якобы для того, чтобы у него не отключили телефон.

«После этого заявителю поступил еще один звонок от неизвестного, представившегося сотрудником силового ведомства. Он пояснил мужчине, что ранее тот общался с мошенниками, которые оформили доверенность и пытаются перечислить все его денежные средства на счета экстремистских организаций», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что злоумышленник предложил пензенцу «обезопасить» свои сбережения.

«Следуя указаниям собеседника, заявитель передал незнакомой женщине 11 тыс. 250 долларов США и 3 тыс. 800 евро. На следующий день гражданин проследовал в отделение банка, где обналичил через кассира 1 млн. 450 тыс. рублей. [...] В этот же день пензенец также передал свои накопления незнакомке. Через некоторое время потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию. Сумма ущерба составила более 2 млн. 720 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».