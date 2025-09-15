В Пензе более 3 тыс. человек посетили семейный фестиваль, организованный «Ростелекомом» Общество

Пенза, 15 сентября 2025. PenzaNews. Более 3 тыс. человек посетили семейный фестиваль под открытым небом «Хорошо дома с «Ростелекомом», прошедший на Фонтанной площади Пензы 13 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Праздничный марафон длился более 6 часов. Площадь ненадолго преобразилась в просторную гостиную, где каждый мог найти занятия по интересам. В импровизированных «комнатах» горожане и гости Пензы участвовали в конкурсах и мастер-классах, играли в настольные игры, отправлялись в виртуальные туры и состязались в знании цифровых технологий. На большой сцене выступали пензенские солисты и музыкальные коллективы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на мероприятии было объявлено имя 90-тысячного абонента, подключившего цифровые сервисы по оптике, им стала Оксана Сережина из Пензы, которая получила в подарок от «Ростелекома» умную колонку с голосовым помощником Марусей и камеру видеонаблюдения.

«Завершился фестиваль «Хорошо дома с «Ростелекомом» концертом популярной кавер-группы «Каверулли», — указано в тексте.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, название фестиваля было выбрано неслучайно.

«Оно символизирует тепло родного дома, доступность и надежность связи от «Ростелекома». С помощью цифровых сервисов наши клиенты могут расширить кругозор и получить новые знания. На празднике мы показали, как можно разнообразить досуг. Гости фестиваля постигали искусство съемки игровых роликов, осваивали творческие возможности нейросетей и отправлялись в захватывающие онлайн-приключения по просторам нашей страны. Такие занятия объединяют членов семьи и дарят положительные эмоции», — сказал Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.