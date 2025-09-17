В ДТП под Пензой пострадали четыре человека Происшествия

Пенза, 17 сентября 2025. PenzaNews. Четыре человека получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения легковых автомобилей «ВАЗ-21214», «Lada Granta» и грузовика «Scania» с полуприцепом на федеральной трассе М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло вечером 16 сентября, грузовиком управлял мужчина 1988 года рождения, автомобилем «ВАЗ-21214» — водитель 1965 года рождения, автомашиной «Lada Granta» — молодой человек 2006 года рождения.

В тексте указано, что водители легковушек получили телесные повреждения, после оказания медицинской помощи они были отпущены.

«Два пассажира автомобиля «ВАЗ-21214» — женщина 1965 года рождения и мужчина 1984 года рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы», — добавляется в нем.

В сообщении отмечается, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.