В ДТП под Пензой пострадали четыре человека

11:04 | 17.09.2025 | Происшествия

Пенза, 17 сентября 2025. PenzaNews. Четыре человека получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения легковых автомобилей «ВАЗ-21214», «Lada Granta» и грузовика «Scania» с полуприцепом на федеральной трассе М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области.

В ДТП под Пензой пострадали четыре человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло вечером 16 сентября, грузовиком управлял мужчина 1988 года рождения, автомобилем «ВАЗ-21214» — водитель 1965 года рождения, автомашиной «Lada Granta» — молодой человек 2006 года рождения.

В тексте указано, что водители легковушек получили телесные повреждения, после оказания медицинской помощи они были отпущены.

«Два пассажира автомобиля «ВАЗ-21214» — женщина 1965 года рождения и мужчина 1984 года рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы», — добавляется в нем.

В сообщении отмечается, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.


