Жительница Пензы в стремлении помочь знакомой лишилась более 1,4 млн. рублей Криминал

Пенза, 10 сентября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1966 года рождения, которая хотела помочь своей знакомой, стала жертвой мошенничества и лишилась более 1,4 млн. рублей.

«В отдел полиции №3 УМВД России по городу Пензе обратилась местная жительница 1966 года рождения. Гражданка сообщила, что знакомая попросила ее помочь с выводом средств с инвестиционной платформы. Заявительница согласилась. После этого ей поступил звонок от неизвестного, который представился специалистом по инвестициям. Следуя указаниям собеседника, женщина включила на своем телефоне демонстрацию экрана, зашла в банковское приложение и перечислила своей знакомой кредитные денежные средства в размере 1 млн. 430 тыс. рублей. Знакомая в свою очередь перевела деньги на мошеннические счета. Когда неизвестный перестал выходить на связь, потерпевшая осознала, что стала жертвой мошенников», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — сказано в тексте.