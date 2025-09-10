В Пензенской области появилось представительство информационного центра СКР Общество

Пенза, 10 сентября 2025. PenzaNews. Представительство информационного центра Следственного комитета России создано в следственном управлении СКР по Пензенской области.

Как следует из сообщения, размещенного в сообществе ИЦ СУ СКР по Пензенской области в соцсети «ВКонтакте», поручение о создании в региональных управлениях представительств информационного центра дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Основными задачами информационного центра является обеспечение открытости и доступности ведомства, а также формирование системы оперативной связи с населением для прямого диалога с гражданами», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что в штат каждого регионального следственного управления введена должность инспектора (по взаимодействию с общественностью по электронным каналам связи).

«Основной задачей регионального представителя информационного центра является обеспечение более эффективного и оперативного взаимодействия между гражданами и следственными органами через официальные электронные каналы связи, а также телефонные линии», — отмечается в сообщении.

В тексте уточняется, что в СУ СКР по Пензенской области на должность инспектора (по взаимодействию с общественностью по электронным каналам связи) назначена старший лейтенант юстиции Кристина Лебедева, которая с 2014 года проходила службу в должности следователя.