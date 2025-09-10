В школе села Радищево, пострадавшей от непогоды в августе, заменено 116 окон Образование

Пенза, 10 сентября 2025. PenzaNews. 116 окон заменено в школе села Радищево Кузнецкого района Пензенской области, пострадавшей от непогоды в августе. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«К началу учебного года в школе села Радищево Кузнецкого района, пострадавшей в результате чрезвычайной ситуации природного характера, оперативно заменили 116 окон. Ровно за две недели до Дня знаний на село резко обрушился ураганный ветер, крупный град и дождь, в результате чего в школе, где обучаются 84 ребенка, разбились стекла в классах, столовой, спортзале. В тот же день распорядился выделить из резервного фонда Пензенской области средства на устранение последствий», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 10 сентября.

Он подчеркнул, что демонтаж старых деревянных окон и установка новых стеклопакетов были произведены в очень сжатые сроки.

«Общими усилиями педагогов, родителей, администрации района наведен порядок. Уже 1 сентября ребята смогли сесть за парты», — отметил Олег Мельниченко.

По его словам, в 2027 году школу ожидает капремонт: запланировано обновление фасада, кровли, инженерных коммуникаций и внутренней отделки помещений.