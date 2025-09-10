05:01:50 Четверг, 11 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В школе села Радищево, пострадавшей от непогоды в августе, заменено 116 окон

18:04 | 10.09.2025 | Образование

Печать

Пенза, 10 сентября 2025. PenzaNews. 116 окон заменено в школе села Радищево Кузнецкого района Пензенской области, пострадавшей от непогоды в августе. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В школе села Радищево, пострадавшей от непогоды в августе, заменено 116 окон

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«К началу учебного года в школе села Радищево Кузнецкого района, пострадавшей в результате чрезвычайной ситуации природного характера, оперативно заменили 116 окон. Ровно за две недели до Дня знаний на село резко обрушился ураганный ветер, крупный град и дождь, в результате чего в школе, где обучаются 84 ребенка, разбились стекла в классах, столовой, спортзале. В тот же день распорядился выделить из резервного фонда Пензенской области средства на устранение последствий», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 10 сентября.

Он подчеркнул, что демонтаж старых деревянных окон и установка новых стеклопакетов были произведены в очень сжатые сроки.

«Общими усилиями педагогов, родителей, администрации района наведен порядок. Уже 1 сентября ребята смогли сесть за парты», — отметил Олег Мельниченко.

По его словам, в 2027 году школу ожидает капремонт: запланировано обновление фасада, кровли, инженерных коммуникаций и внутренней отделки помещений.


Читайте также
В Каменском районе организована проверка по факту обнаружения тела мужчины в водоеме Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы 300 тыс. рублей
За 8 месяцев от уплаты туристического налога в бюджет Пензенской области поступило 16,6 млн. рублей Житель Пензы лишился более 65 тыс. долларов в надежде заработать на криптовалюте
Привокзальная площадь в Пензе будет закрыта 4-6 сентября На Ахунском переезде в Пензе 4-5 сентября будут вводиться ограничения
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама